Stillwater, il trailer del nuovo film di Matt Damon

Con un film di stampo ben più drammatico e intrigante dei precedenti, Matt Damon si trasforma in Bill, un operaio che, per amore della figlia ingiustamente incarcerata, si trova ad abbandonare la sua vita e le sue certezze. In attesa di una data ufficiale per l’uscita italiana, “Stillwater” di Tom McCarty si prepara al debutto americano il prossimo 30 luglio

“Stillwater”: le prime clip dal trailer

Come si può osservare dalle prime clip che giungono dal trailer ufficiale di “Stillwater”, Matt Damon è di nuovo protagonista di un cambio look, con qualche chilo in più e una folta barba. Il personaggio che interpreta si chiama Bill, un operaio e padre di famiglia presso la piattaforma petrolifera Stillwater, nell’Oklaoma. Ciò che Bill non sa è che, improvvisamente, si troverà costretto a lasciare tutto, il lavoro e la vita di città, per raggiungere l’ex moglie e la figlia a Marsiglia, ora imprigionata a causa di un omicidio che sostiene di non aver mai commesso. Ad essere uccisa, durante una gita al mare tra amici, è una giovane ragazza musulmana, di cui lo stesso personaggio di Breslin, ne è fortemente innamorato. Nel nuovo Paese, Damon, tenterà di ricostruirsi una nuova vita, cercando in ogni modo di liberare la giovane figlia dal riformatorio e lottando al contempo con tutte le differenze culturali e i problemi di comunicazione in un contesto così diverso da quello americano dove ha da sempre abitato. A complicare il tutto, le differenze in un sistema legale complicato e corrotto. Matt Damon però non si arrende e cerca in ogni modo di scoprire la verità dietro quella che secondo lui è un incarcerazione falsata.