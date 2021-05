L'Isola dei Famosi, chi è in nomination venerdì 7 maggio

Emanuela Tittocchia, Myrea Stabile e Roberto Ciufoli sono i concorrenti attualmente al televoto Condividi:

Nuovo appuntamento con la quindicesima edizione del reality-show. La conduttrice Ilary Basi, classe 1981, è pronta per accompagnare il pubblico in Honduras, al suo fianco come sempre l’inviato Massimiliano Rosolino e gli opinionisti Elettra Lamborghini (FOTO), Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, chiamati a commentare le avventure dei concorrenti.

L’ISOLA DEI FAMOSI, L’ABBANDONO DI UBALDO LANZO approfondimento L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 3 maggio L’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo del gioco tra colpi di scena ed eliminazioni. L’ultima puntata del reality-show (FOTO) ha visto la sconfitta di Gilles Rocca con il 61% dei voti, ora il pubblico è chiamato a prendere un'altra decisione in merito al destino dei naufraghi.

L’ISOLA DEI FAMOSI, L’ABBANDONO DI UBALDO LANZO L’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo del gioco tra colpi di scena ed eliminazioni. L’ultima puntata del reality-show (FOTO) ha visto la sconfitta di Gilles Rocca con il 61% dei voti, ora però il pubblico è stato chiamato a prendere una decisione in merito al destino dei naufraghi tramite un nuovo ballottaggio.

approfondimento L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 3 maggio Lo scorso appuntamento del reality-show si è concluso con l’apertura di un televoto che ha subito però una modifica nelle scorse ore. Infatti, la pagina Instagram del programma ha annunciato l’abbandono di Ubaldo Lanzo per motivi dovuti ad accertamenti medici, questo il comunicato: “Purtroppo Ubaldo ha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia e sottoporsi a delle cure mediche”.