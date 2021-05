L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 3 maggio

Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso di una nuova puntata del reality-show . Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Gilles Rocca si sono dati battaglia al televoto per poter rimanere in gara, inviato in Honduras ( FOTO ) Massimiliano Rosolino , in studio Iva Zanicchi , Elettra Lamborghini ( FOTO ) e Tommaso Zorzi .

L’ISOLA DEI FAMOSI: ELIMINATO GILLES ROCCA

La conduttrice, classe 1981, ha aperto la serata dando il benvenuto in studio a Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare il gioco per motivi medici. In seguito, Ilary Basi ha dato il via alla nuova puntata della quindicesima edizione del reality-show parlando subito del ballottaggio in corso tra i tre naufraghi.

Successivamente, dopo un momento di suspense, Ilary Blasi (FOTO) ha annunciato il verdetto del pubblico a casa che ha votato per l'eliminazione di Gilles Rocca per il 61%, queste le altre percentuali: Rosaria Cannavò il 22% e Roberto Ciufoli il 17%.

Gilles Rocca ha quindi fatto il suo arrivo su Playa Imboscada dove però ha rifiutato di restare terminando quindi la sua esperienza nel programma.