Met Gala 2021, Timothée Chalamet tra i conduttori dell’evento

Timothée Chalamet al Met Gala

approfondimento

Il Met Gala 2021 (e 2022) sarà sull'American Fashion Extravaganza

L'attore 25enne parteciperà al Met Gala per la prima volta. All'inizio di aprile, l'Institute of the Metropolitan Museum of Art, insieme ad Anna Wintour, promotrice del Costume Institute e chief content officer di Condé Nast, ha annunciato che ci saranno due Met Gala per celebrare la moda americana. Il primo, “In America: A Lexicon of Fashion” verrà inaugurato il 18 settembre 2021 e sarà allestita in 21 stanze, ciascuna con uno stile diverso. Il secondo, “In America: An Anthology of Fashion”, si aprirà il 5 maggio 2022, sempre al Moma, nelle sale d’epoca dell’ala americana e ripercorrerà 300 anni di storia della moda e le influenze che ha avuto sulla nascente moda americana. Il filo conduttore di entrambi i Met Gala sarà, appunto, la moda statunitense del ventunesimo secolo. L'evento è da sempre molto esclusivo: si accede solo su invito di Anna Wintour. I biglietti costano attorno ai 30mila dollari, e il costo di un tavolo parte da 275mila dollari. I proventi confluiscono nella raccolta di fondi per il Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.