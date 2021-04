Il Met Gala 2021 (e 2022) sarà sull'American Fashion Extravaganza

Il Met Gala 2021 avrà come tema American Fashion Extravaganza.



Ad annunciarlo è stato Andrew Bolton, curatore responsabile del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, assieme ad Anna Wintour, promotrice del Costume Institute e direttrice di Vogue.

Queste due voci tra le più autorevoli del fashion internazionale hanno annunciato due grandi mostre che si focalizzeranno sulla moda statunitense, svelando i piani non solo per l'edizione del 2021 ma anche per quella del 2022.



La celebrazione annuale della moda, che lo scorso anno è stata annullata a causa della pandemia, tornerà quindi con due grandi appuntamenti chi si preannunciano a dir poco spettacolari.



Ci sarà un Met Gala ridotto e più "intimo" che si svolgerà quest'anno, il prossimo 13 settembre, sempre tenendo conto delle eventuali restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. Dopodiché il Met Gala tornerà in grande (anzi: in grandissimo) il 2 maggio 2022.

Entrambe le edizioni inaugureranno l'apertura di una mostra pensata in due parti, entrambe dedicate alla moda a stelle e strisce.



La prima parte della mostra, intitolata "In America: A Lexicon of Fashion", aprirà i battenti il 18 settembre. La seconda, "In America: An Anthology of Fashion", è prevista per il 5 maggio 2022. Ambedue i capitoli della mostra chiuderanno a settembre 2022.