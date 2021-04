L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 26 aprile

Il televoto vede in sfida Vera Gemma e Fariba Tehrani che conosceranno il loro destino nella puntata in onda lunedì 26 aprile

L’ISOLA DEI FAMOSI: VERA GEMMA E FARIBA TEHRANI AL TELEVOTO

approfondimento

L’Isola dei Famosi (FOTO) è pronta per regalare nuove emozioni al pubblico. La padrona di casa, classe 1981, condurrà un nuovo appuntamento con il programma che ha riservato sorprese e colpi di scena ai telespettatori.

Nel corso dell’ultimo appuntamento, la leader salvador Francesca Lodo ha mandato in nomination Vera Gemma, in quanto tra le meno votate al televoto insieme a Myrea Stabile, alla quale si è poi aggiunta Fariba Tehrani, indicata dai concorrenti. Al termine della puntata, Ilary Blasi ha quindi dato il via alle votazioni aprendo il ballottaggio tra le due concorrenti che conosceranno il loro destino nel nuovo appuntamento in onda lunedì 26 aprile.