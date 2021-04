L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 19 aprile

Beatrice Marchetti approda su Playa Imboscada, in nomination Vera Gemma, Myrea Stabile e Fariba Tehrani

L’ISOLA DEI FAMOSI: IL TELEVOTO

approfondimento

La quindicesima edizione del programma è ormai entrata nel vivo. Nel corso dell’ultima puntata la padrona di casa ha raccontato al pubblico le avventure dei naufraghi, a commentarle gli opinionisti Elettra Lamborghini (FOTO), Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, inviato in Honduras Massimiliano Rosolino.

Dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci nella puntata di lunedì 12 aprile, il televoto ha visto in sfida Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani, quest’ultima in nomination dopo essere stata scelta da Andrea Cerioli in quanto risultata essere tra i naufraghi meno votati nel televoto precedente.