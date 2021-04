L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 19 aprile

L’Isola dei Famosi si prepara a un nuovo appuntamento con la quindicesima edizione, al timone Ilary Blasi, in Honduras l’inviato Massimiliano Rosolino e in studio i tre opinionisti Tommaso Zorzi , Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini ( FOTO ).

approfondimento

L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 12 aprile

Nella parte conclusiva dell’appuntamento la padrona di casa ha chiamato i naufraghi a fare la attese nomination, da sempre momento importante per discutere gli equilibri all’interno del reality-show. Al termine della votazioni Beatrice Marchetti è risultata la naufraga più votata andando così a scontrarsi al televoto con la scelta del leader di puntata, ovvero Andrea Cerioli, il quale ha optato per mandare in nomination Fariba Tehrani, in lizza dopo esser risultata tra i naufraghi meno votati nel corso del precedente televoto.