La popstar ha commentato per la prima volta "Framing Britney Spears", film che ripercorre la sua carriera prodotto da F/X e dal New York Times, dicendo di sentirsi imbarazzata per il modo in cui è stata dipinta. Ha poi aggiunto di non averlo visto ma di essere stata ridotta in lacrime per “oltre due settimane”

Britney Spears rompe il silenzio sul documentario Framing Britney Spears, realizzato da F/X in collaborazione con il New York Times e rilasciato lo scorso 5 febbraio in streaming sulla piattaforma Hulu. In un post sul suo profilo Instagram la cantante ha detto di non aver visto il film ma di essere comunque “imbarazzata per il modo in cui mi hanno dipinta” e di aver pianto per oltre due settimane dopo l’uscita del docu. Nello stesso post ha aggiunto di essersi sempre sentita “giudicata e insultata dai media”.