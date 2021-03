La collezione uomo Autunno Inverno 2021-22 di Dsquared2 propone una nuova uniforme per vestirsi all’aperto, nelle foreste canadesi come in città. Idea espressa in un look chiave composto da un cappotto over in un mix di stili diversi completato da una camicia a quadri incorporata, ampi pantaloni e mocassini dalla suola spessa ispirati all’iconico modello Wannabe degli anni ’90, frutto di una collaborazione speciale.