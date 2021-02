Kit Harington e Rose Leslie genitori: è nato il figlio delle star

Insieme dal 2012, Kit Harington e Rose Leslie sono tra le coppie più amate del piccolo schermo. Ora, i due condividono la gioia più grande Condividi:

Sposati dal 2018, Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori. La notizia è stata confermata martedì 16 gennaio dall’addetta stampa dell'attore, che ha spiegato come lui e la moglie siano davvero felici per la nascita del bambino.

Kit Harington e Rose Leslie genitori approfondimento Kit Harington si rasa a zero: nuovo ruolo in arrivo? Kit Harington e Rose Leslie hanno dato alla luce il loro primogenito. A dirlo è E!News, che ha sentito la portavoce della coppia. Riservatissima, l’attrice di “Game of Thrones” aveva dato notizia della gravidanza posando col pancione per il magazine digitale Make. “Parliamo con Rose del suo ruolo imminente in Assassinio sul Nilo, di come ha vissuto il lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e di molto altro ancora. Non molte donne possono indossare un abito in seta di Stella McCartney lungo fino al pavimento posando per servizio di moda quando aspettano un bambino, ma Rose non ha mostrato segni di stanchezza durante il nostro servizio” si leggeva su Instagram in quell’occasione.

Ora, ecco che Rose è diventata mamma. Per lei e per Kit Harington si tratta del primogenito, frutto di un amore vissuto lontano dai riflettori. "Che cosa stupenda poter correre in campagna e rigenerarsi", ha detto la star raccontando il suo lockdown. "È un grande privilegio essere circondati dal verde, dal canto degli uccelli, dalle siepi e dai nostri deliziosi vicini. È così tranquillo qui". Un mese dopo, Leslie parlò nuovamente della gravidanza al New York Post: "Sono entusiasta di aspettare un bambino. Non vedo l'ora di incontrare il nuovo membro della nostra famiglia”.