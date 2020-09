Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie aspettano il primo figlio

Una storia tenuta segreta per un po’ e infine divenuta di dominio pubblico. I due hanno avuto il lieto fine negato alle controparti in scena, sposandosi nel giugno del 2018 . Formano una coppia alquanto riservata, che tenta in tutti i modi di tutelare la propria vita privata. Un’impresa ardua, soprattutto negli anni in cui lo show è andato in onda, con enorme attenzione posta su Kit Harington.

I fan di “ Game of Thrones ” hanno fin da subito adorato la coppia composta da Kit Harington e Rose Leslie , ovvero Jon Snow e Ygritte. Una storia straziante sul set, la loro, con gli attori che, dopo essersi conosciuti in scena, hanno iniziato a frequentarsi nella vita reale.

Nessuna ulteriore informazione. Per il momento i futuri genitori preferiscono tenere per sé questa prima gravidanza, senza condividere nulla col resto del mondo. Sapevano però che prima o poi uno scatto rubato del pancione sarebbe finito in rete, decidendo dunque di anticipare i paparazzi. Nulla si sa del sesso del bambino, che potrebbe essere rivelato soltanto dopo il parto.

Si tratta dell’inizio di un nuovo capitolo felice per i due, che sono stati in grado di lasciarsi alle spalle un periodo difficile post “Game of Thrones”. Terminate le riprese, Harington ha infatti fronteggiato una forte depressione. In quella fase della sua vita ha accettato di ricoverarsi presso una clinica di riabilitazione per stress e alcol. I due vivono oggi nella campagna inglese, circondati dal verde e immersi nella pace di un mondo lontano dalla città. Un enorme maniero in stile Tudor nell’East Anglia, che tra qualche mese vedrà l’arrivo di un nuovo membro della famiglia.

Kit Harington e Rose Leslie, progetti futuri

Lasciatosi alle spalle “Game of Thrones”, Kit Harington è pronto a cimentarsi in un nuovo franchise. Entrerà infatti a far parte ufficialmente nell’MCU, recitando in “Eternals”, film attualmente in fase di post produzione.

La pellicola è attesa per novembre 2021 e gli consentirà di ritrovare sul set Richard Madden, che ha recitato la parte di Rob in “GoT”. Un ricco cast, che vanta i nomi di Angelina Jolie e Salma Hayek, tra gli altri. Avrà dunque un ruolo importante nella Fase 4 della Marvel, senza perdere però di vista il mondo televisivo. Ha infatti recitato in un episodio della seconda stagione di “Criminal: UK”.

Particolarmente impegnata anche Rose Leslie, che ha recitato nell’ultima stagione di “Luther” ed è attualmente impegnata in “The Good Fight”. Per quanto riguarda il mondo del cinema invece ha preso parte alle riprese di “Assassinio sul Nilo”.

Si tratta del secondo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, che riprende e, in parte riscrive, i classici di Agatha Christie. Il suo Poirot sarà circondato da un cast d’eccezione, con Gal Gadot, Russell Brand, Armie Hammer e Sophie Okonedo, tra gli altri. Leslie avrà il ruolo di Louise Bourget nella pellicola, posticipata al 18 dicembre 2020.