Criminal UK, il cast della seconda stagione

5/11 @Netflix

Julia Bryce è interpretata da Sophie Okonedo. È una sospettata ed è stata portata in sala interrogatori dopo la condanna di suo marito per omicidio. Nominata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per “Hotel Rwanda”, Okonedo reciterà nel nuovo film di Kenneth Branagh, “Assassinio sul Nilo”.

Serie tv e show, i 10 migliori titoli del 2020