Assassinio sul Nilo 2020, il trailer del film di Kenneth Branagh

Assassinio sul Nilo, tratto dal romanzo Poirot sul Nilo, può contare su un cast straordinario formato, oltre che dallo stesso Branagh, da attori del calibro di Armie Hammer , Gal Gadot ( FOTO ), Annette Bening , Russell Brand e Rose Leslie , quest’ultima per sempre nei cuori degli amanti delle serie tv per avere interpretato Ygritte ne Il Trono di Spade ( qui le foto del suo matrimonio con Kit Harington/Jon Snow ).

Dopo il successo del brillante Assassinio sull’Orient Express , Kenneth Branagh torna a dirigere l’adattamento di un romanzo di Agatha Christie e soprattutto a vestire i panni del leggendario investigatore Hercule Poirot , come dimostra il trailer di Assassinio sul Nilo , di prossima uscita.

In Assassinio sul Nilo, la vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una caccia al colpevole quando la luna di miele di una coppia all’apparenza perfetta finisce nel sangue.



Il film può contare su un’ambientazione davvero “faraonica”, tra ampi panorami desertici e le maestose piramidi di Giza, sui costumi dell’epoca (siamo nella prima metà del XX secolo) e sul brillante intreccio ordito da Agatha Christie, che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso fino al finale.



La pellicola diretta da Branagh è il terzo adattamento su schermo, dopo Assassinio sul Nilo del 1978 e un episodio dedicato nella serie tv Poirot, nel 2004, di Poirot sul Nilo, uno dei più amati romanzi di Agatha Christie, oltre che uno dei libri gialli più celebrati di sempre.

Oltre al trailer, è stata svelata anche la locandina di Assassinio sul Nilo: