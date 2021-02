Eve Jobs: la figlia di Steve Jobs debutta come modella

approfondimento

Kamala Harris, la figlia Ella Emhoff firma un contratto come modella

Eve non è l’unica testimonial super cool di Glossier, peraltro. Il brand, che tra le giovanissime va letteralmente a ruba, ha voluto anche Sydney Sweeney (Hulu in “The Handmaid's Tale”, protagonista di “Euphoria” e vista anche in “C'era una volta a... Hollywood” di Quentin Tarantino) e Naomi Smalls, volto del “RuPaul's drag race”.

A dispetto degli oltre 200mila followers su Instagram, Eve Jobs è riservatissima. Non ha mai cavalcato l’onda del suo cognome, né la popolarità del padre. Ha sempre affrontato la vita in sella ai suoi amati cavalli, prima di lanciarsi nel mondo della moda.