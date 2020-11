Stefania Orlando e Massimiliano Morra sono i due coinquilini in nomination che questa sera, venerdì 13 novembre, scopriranno in diretta l’esito del voto del pubblico, chiamato a scegliere chi far rimanere all’interno del reality-show ; il concorrente meno votato andrà direttamente al televoto la prossima settimana insieme ai nuovi vip nominati sottoponendosi nuovamente al giudizio del pubblico a casa.

Grande Fratello VIP: le ultime eliminazioni

Nelle settimane precedenti i protagonisti della quinta edizione del reality-show hanno tenuto banco appassionando gli spettatori.

Nel corso dell’ultima puntata due uscite dalla casa hanno cambiato gli equilibri. In primis, abbiamo visto Stefano Bettarini abbandonare il percorso in seguito a una squalifica, successivamente Paolo Brosio salutatare i concorrenti per il verdetto del pubblico in quanto il meno votato con il 3% dei voti.

Nelle puntate precedenti, Guenda Goria e Matilde Brandi si sono aggiunte al gruppo di eliminati, ovvero Myriam Catania, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. Fuori dalla casa anche Flavia Vento che ha deciso di abbandonare il reality-show dopo poche ore dalla sua entrata e Denis Dosio e Fausto Leali, entrambi squalificati.