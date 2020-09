Grande Fratello VIP, Fausto Leali eliminato per frasi razziste

Grande Fratello VIP: la squalifica di Fausto Leali

approfondimento

Dopo solo 24 ore Flavia Vento lascia la casa del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia, quest’ultima grande protagonista della scorsa edizione, ha accompagnato il pubblico in una nuova puntata del reality-show che pochi giorni fa ha festeggiato vent’anni; infatti, era il 14 settembre 2000 quando la porta rossa si apriva per la prima volta accogliendo dieci giovani ragazzi, tra loro Marina La Rosa, Maria Antonietta Tilloca, Cristina Plevani, Lorenzo Battistello e Francesca Piri (FOTO).

L’ultimo appuntamento con il Grande Fratello VIP ha visto la presenza di Mario Balotelli, collegato per una sorpresa a suo fratello Enok, e l’arrivo in casa di Amedeo Goria per salutare sua figlia Guenda, in gara insieme alla madre Maria Teresa Ruta.