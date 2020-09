Giulio Berruti rinuncia al Grande Fratello Vip

Giulio Berruti: la notizia della mancata partecipazione

In attesa di scoprire le dinamiche e le vicissitudini all’interno della casa più spiata d’Italia, il conduttore ha parlato sul magazine Chi di un rifiuto ricevuto da un possibile inquilino.

Stando a quanto dichiarato, Giulio Berruti avrebbe dovuto prendere parte alla trasmissione, o meglio avrebbe voluto. Il conduttore ha raccontato dell’entusiasmo dell’attore nel partecipare alla quinta edizione del reality show, occasione poi sfumata a causa di un imprevisto lavorativo.

Infatti, Giulio Berrutti, classe 1984, avrebbe potuto partecipare per via delle sospensioni delle riprese di una serie televisiva in seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), tuttavia la decisione della produzione di ripartire con il set spostandosi in Romania avrebbe provocato un accavallamento degli impegni portando quindi l’attore a rifiutare l’eventuale proposta.