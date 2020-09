Luca Vismara, il nuovo singolo Marina in duetto con Marina La Rosa

Luca Vismara: pubblicato il singolo con Marina La Rosa

Dal debutto nel mondo discografico con In My Arms, in grado di scalare le classifiche scandinave, all’affermazione con The One passando per Notte di Mezza Estate e Congiunto Tropicale. Luca Vismara è uno degli artisti più originali e poliedrici della scena discografica attuale grazie alla continua sperimentazione di suoni e commistione di generi.

Alcuni giorni fa l’artista ha parlato della decisione di dedicare un brano all’amica: “A Marina mi lega il sentimento più vicino all’amore che io abbia provato negli ultimi anni. Per questo, qualche mese fa, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Mari, non vorrei farla, ma è più forte di me, ti sto scrivendo una canzone e vorrei che tu ci fossi’. Certo, non siamo Lady Gaga e Bradley Cooper. Marina non sarà la vostra Shallow, ma forse un po’ la nostra lo è. Non a caso A Star Is Born l’abbiamo visto insieme sul viaggio di rientro dall’Honduras, mangiando cioccolato in un mare di lacrime. Mi imbarazza parlare di lei e di sentimenti in generale, ma questo piccolo regalo glielo dovevo. E allora ho aperto il nostro ‘scrigno delle emozioni’ e l’ho lasciato parlare”.