Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato lunedì 28 settembre

Nuovo appuntamento ricco di numerosi colpi di scena. La quinta edizione del Grande Fratello VIP continua ad appassionare il pubblico tra amicizie, incomprensioni e le prime eliminazioni. Dopo l’abbandono di Flavia Vento e la squalifica di Fausto Leali per le frasi razziste rivolte a Enock , fratello di Mario Balotelli, nella puntata di lunedì 28 settembre il pubblico da casa ha decretato il primo eliminato di questa edizione.

Grande Fratello VIP: il primo eliminato è Fulvio Abbate

Adua Del Vasco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra sono stati i quattro concorrenti a sfidarsi al televoto, ad avere la peggio lo scrittore, risultato il meno votato dal pubblico a casa, chiamato a decidere chi salvare tra i nominati.

Successivamente, Fulvio Abbate ha raggiunto il padrone di casa nello studio del reality-show svelando quanto contenuto all’interno della busta scelta all’inizio del percorso quando ogni concorrente ne ha selezionata una aprendo a nuovi percorsi all’interno della casa, infatti all'interno di una delle buste presente un foglio con la possibilità di rientrare in gioco, ma non in quella dello scrittore.