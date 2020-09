Grande Fratello VIP, chi è Franceska Pepe

La quinta edizione del Grande Fratello VIP è ormai entrata nel vivo, infatti in pochi giorni il reality-show ha riservato numerosi colpi di scena al pubblico, tra questi l’abbandono di Flavia Vento dopo ventiquattro ore dall’inizio del programma e la squalifica di Fausto Leali in seguito alle parole razziste pronunciate nei confronti di Enock , fratello di Mario Balotelli.

Franceska Pepe: la carriera

approfondimento

Grande Fratello VIP, Fausto Leali eliminato per frasi razziste

Nel corso delle prime due puntate i concorrenti (FOTO) hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia raccontandosi al grande pubblico, tra loro anche Franceska Pepe, entrata nel corso della puntata andata in onda venerdì 18 settembre.

Franceska Pepe nasce il 29 agosto 1992 a Carrara, la passione per il mondo dello spettacolo è forte, così iniziano i suoi primi passi nello showbiz, nel 2016 arriva la partecipazione al concorso di Miss Europa dove si classifica al secondo posto ottenendo grande popolarità e posando in seguito per una copertina di Playboy, come raccontato nella sua descrizione sul sito ufficiale del programma.