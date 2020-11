Grande Fratello VIP: Stefano Bettarini squalificato dal gioco

La quinta edizione del Grande Fratello VIP è ormai entrata nel vivo del gioco. Alfonso Signorini, affiancato da Antonella Elia e Pupo, ha tenuto compagnia agli spettatori con una puntata ricca di imprevisti. La serata si è aperta con la lettura del provvedimento preso nei confronti di Stefano Bettarini, entrato nella casa più spiata d’Italia soltanto pochi giorni fa insieme a Giulia Salemi.

Il conduttore ha letto la comunicazione della produzione che ha squalificato il concorrente per aver pronunciato una bestemmia: “Stefano, le tue parole, come avrai capito, hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello. In casi come questi, la decisione, come ben sai, è inevitabile. Stefano, sei ufficialmente squalificato dal gioco”.