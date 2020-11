Grande Fratello VIP: chi sono i concorrenti in nomination

Si sta per aprire nuovamente la porta della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini si prepara a un nuovo appuntamento in cui riavvicinamenti, incomprensioni e momenti emozionanti accompagneranno il pubblico da casa, presenti in studio Antonella Elia e Pupo in qualità di opinionisti.

Grande Fratello VIP: sei concorrenti in nomination

approfondimento

Grande Fratello VIP: chi sono i nuovi concorrenti entrati nella casa

Venerdì scorso nessun concorrente ha dovuto dire addio al reality-show, ma nella nuova puntata, in onda lunedì 9 novembre, non sarà così, infatti uno dei vip dovrà per sempre dire addio all’ambita vittoriale finale, a sfidarsi sei inquilini, pronti per conoscere il giudizio del pubblico a casa, chiamato a votare chi far restare all’interno del gioco.

Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Stefania Orlando e Andrea Zelletta sono i concorrenti nominati, cinque di loro potranno proseguire il percorso, mentre per il meno votato da casa si aprirà la porta rossa abbandonando così per sempre il sogno di salire sul gradino più alto del podio nella classifica finale della quinta edizione del Grande Fratello VIP.