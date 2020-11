Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato lunedì 2 novembre

Continua la sfida all’interno della casa più spiata d’Italia, nell’appuntamento di lunedì 2 novembre Francesco Oppini e Massimiliano Morra sono stati i concorrenti scelti dal televoto per andare direttamente in nomination

Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con la quinta edizione del celebre reality-show ( FOTO ). Antonella Elia e Pupo hanno affiancato il conduttore lungo tutto il corso della serata in cui colpi di scena, incomprensioni e chiarimenti sono stati il fulcro centrale.

Grande Fratello VIP: Maria Tersesa Ruta vince il televoto

approfondimento

Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini sono stati i concorrenti sottoposti al giudizio del pubblico a casa che nei giorni scorsi ha avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza indicando il nome di chi avrebbe voluto vedere ancora all’interno della casa, immuni alle precedenti nomination Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Enock Balotelli e Tommaso Zorzi.

Dopo un grande momento di suspence, Alfonso Signorini ha annunciato che il primo nome a poter continuare il percorso sarebbe stato quello di Maria Teresa Ruta, dopo di lei Francesco Oppini e anche Massimiliano Morra poiché il televoto ha individuato chi mandare direttamente in nomination e non chi far uscire.

Il conduttore ha rivelato quindi che il pubblico ha avuto la possibilità di scegliere il preferito con risultati finali che hanno eletto vincitrice Maria Teresa Ruta con il 57% dei voti, Francesco Oppini e Massimiliano Morra fermi rispettivamente al 23% e al 20%.