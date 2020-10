Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato ieri sera

Matilde Brandi è la quarta eliminata dal GF Vip, salvi Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Andrea Zelletta

Nuovo appuntamento per la quinta edizione del Grande Fratello VIP. Come da tradizione tantissimi i colpi di scena e le discussioni nella casa più spiata d’Italia. Nell’ultima puntata si sono sfidati al televoto Andrea Zelletta, Matilde Brandi, Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta. Il primo concorrente salvo dal televoto è stata proprio Maria Teresa Ruta che così come sette giorni fa è riuscita a spuntarla sugli avversari. Il secondo concorrente salvo è la figlia Guenda Goria, mentre nella sfida finale ad essere eliminata è Matilde Brandi. Il pubblico ha scelto quindi la ballerina e showgirl che ha dovuto così abbandonare la casa. Al televoto di venerdì sera, andranno in tre: si tratta di Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. (FOTO).

L’eliminazione di Matilde Brandi approfondimento Grande Fratello Vip 2020, chi sono i concorrenti Matilde Brandi è la quarta eliminata della quinta edizione; nelle scorse settimane altri tre protagonisti della casa hanno dovuto abbandonare il programma, ovvero Myriam Catania, Fulvio Abbate e Franceska Pepe. A loro si aggiungono Flavia Vento che ha deciso di ritirarsi dopo poche ore dall’inizio del programma, Denis Dosio e Fausto Leali che invece sono stati squalificati. Probabilmente una delle motivazioni che ha spinto il pubblico a votare e così estromettere Matilde Brandi, sono stati i suoi improvvisi scatti di rabbia, divenuti virali anche sui social. La ballerina si è prima scagliata contro Tommaso Zorzi, attirando le attenzioni di tutta la casa e degli altri inquilini legati all’influencer, famoso per aver partecipato al programma “Riccanza”. Poi ha avuto uno scontro accesso con l’opinionista Antonella Elia, anche questo divenuto virale sui social e che ha attirato numerosi commenti da parte dei followers. In particolare si è trasformato in autentico tormentone una frase che Antonella Elia ha rivolto a Matilde Brandi “Matì, non fa la coatta”, una simpatica esternazione che però non ha placato gli animi della ballerina che rivendicava il suo diritto a fare gruppo dopo essere stata isolata dagli altri partecipanti del Grande Fratello VIP.