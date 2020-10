Grande Fratello VIP: chi è stato eliminato lunedì 5 ottobre

Franceska Pepe, classe 1992, ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia, in nomination Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Myriam Catania

Quattro concorrenti si sono sfidati al televoto per poter proseguire la gara ma soltanto tre di loro hanno avuto la possibilità di continuare il percorso, infatti Franceska Pepe ha dovuto abbandonare il gioco divenendo il secondo concorrente eliminato di questa edizione dopo Fulvio Abbate .

Grande Fratello VIP: chi è Franceska Pepe

Franceska Pepe, classe 1992, si è imposta come una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione. La modella ha conquistato il pubblico con simpatia e semplicità divenendo una delle concorrenti più amate sui social.

La carriera della modella nel mondo dello spettacolo inizia nel 2016 con la partecipazione a Miss Europa per poi prendere parte alla serie The Lady di Lory Del Santo. Franceska Pepe si è affermata anche come influencer grazie a un profilo Instagram che conta decine di migliaia di follower.