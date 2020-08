Chi è Devin Booker, il nuovo amore di Kendall Jenner

Kendall Jenner fidanzata con Devin Booker?

Sono mesi che i rumors su questa nuova coppia si rincorrono. Kendall e Devin sono stati visti insieme la prima volta ad aprile, mentre facevano un giro in macchina in Arizona (i Phoenix Suns sono la squadra della capitale dello Stato dell'Arizona) e pare che abbiano trascorso molto tempo insieme durante i mesi peggiori della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Giorni fa, inoltre, la modella è stata vista ad una partita tra i Phoenix Suns e i Dallas Mavericks. I due sono stati visti insieme anche a Malibu, mentre compravano provviste per il cane di Booker, che era con loro. Solo qualche giorno prima la modella e il cestista erano stati paparazzati a cena fuori nel celebre ristorante Nobu di Malibu, insieme alla sorella di lei, Kylie Jenner, e altri amici. Uno degli indizi più significativi, però, è un commento di Devin Booker del 10 agosto sotto un post Instagram di Kendall Jenner, in cui la modella aveva messo, come didascalia, l'emoticon di una fragola. “Mi piacciono le fragole” ha replicato lui sotto il video. Per tutta risposta la top model ha postato quattro emoji del frutto. In ogni caso sarà difficile che Kendall rilasci dichiarazione sul suo nuovo amore, vista la sua grande discrezione. "Mi sono fatta un'idea di come le mie sorelle hanno gestito l'attenzione dei media, ed è bello imparare dalla loro esperienza. Per me si tratta di cose molte molto speciali e molto sacre, quando si parla dei miei amici e delle relazioni. Penso che renderle pubbliche possa solo contribuire a un disordine interno" dichiarò tempo fa a Vogue Australia. "Un rapporto nasce per essere tra due persone. Appena lo rendi noto al mondo, si rischia di mettere confusione in testa alle due persone. È come se permettessi a qualcuno di entrare nella tua vita di coppia: a quel punto permetti agli altri di entrare nel merito, e non penso che sia corretto".