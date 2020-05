Kendall Jenner ha un gemello segreto (ma non è come sembra)

Il suo nome è Kirby Jenner, ed è il fratello gemello di Kendall Jenner.

Nessuna rivelazione, e nessun segreto custodito dall’(enorme) famiglia Jenner-Kardashian, però: semplicemente un divertentissimo trucco di Photoshop.

Kirby Jenner si guadagna un reality

Sul suo profilo Instagram, Kirby Jenner conta 1,3 milioni di followers. Non male per un gemello… inventato! Sebbene si definisca “aspirante modello / amante di ogni cosa / gemello di Kendall Jenner”, Kirby è infatti un mago di Photoshop. I suoi fotomontaggi sono esilaranti, per davvero. E si fatica a riconoscerli dalle foto reali.

Divertentissimo ed ironico, non si può certo dire che Kirby abbia preso l’altezza (e la bellezza) dalla “gemella”. Che sfili sul red carpet con lei, che posi sulle copertine o venga paparazzato in un pomeriggio di relax, più che un gemello somiglia ad un amico un po’ inquietante. Una sorta di secondo incomodo, che tenta di farsi strada nella potentissima famiglia. E non si può dire che non ci sia riuscito: si è infatti guadagnato, Kirby Jenner, un suo personale reality (il cui titolo è semplicemente “Kirby Jenner”, e di cui è da poco stato diffuso il trailer). Non è neppure escluso che si ritagli un suo ruolo nel famoso show “A spasso con i Kardashian”: sono tantissimi i fan di Kirby ad aver chiesto a gran voce che il loro beniamino venga scritturato.

Per ora, dovrà “accontentarsi” della serie in 8 episodi che, in onda sulla piattaforma di streaming Quibi, ha per produttrici proprio Kendall e Kris Jenner.