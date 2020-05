Kendall Jenner prova (invano) a twerkare come Kylie. VIDEO

Kylie Jenner twerka in bikini sulle note di “Savage” di Tiger King, e Kendall prova a imitarla in maxi t-shirt

Le sorelle Kendall-Kardashian ci hanno abituati ai loro “battibecchi”, alle loro sfide e alle esilaranti scene di vita quotidiana.

Da quando hanno scoperto poi l’uso di TikTok, sono davvero scatenate. L’ultimo video? Ritrae Kendall Jenner intenta a imitare la sorella Kylie, vera e propria regina del twerking.

Kendall Jenner, la “sfida” a Kylie su TikTok

In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, Kendall Jenner ha tentato di replicare al twerking che la sorella ha fatto sulle note di “Savage” di Tiger King.

La prima della famiglia a lanciarsi nella challenge di Tiger King è stata infatti Kylie, che ha twerkato con grande sensualità sulle note della canzone. Ora, ecco che Kendall (in isolamento con due tra le sue migliori amiche) ha provato a replicare il risultato: ma se Kylie s’è cimentata in un ballo in bikini (nel giardino della sua magione a Holmby Hills), Kendall ha sfoggiato un “look da casa” con maxi t-shirt (un tributo agli Aerosmith) e pantaloncini da ciclista. E, invece di piegarsi sulle ginocchia per “shakerare” il sedere, la modella si è limitata a muovere le braccia senza cimentarsi in quel movimento d’anca che del twerking è parte essenziale. A ballare insieme a lei, Justine Skye e Gigi Khadra.

Dove si trova Kendall? Probabilmente a casa di Gigi, come farebbe presupporre il grande dalmata che nei video su TikTok si vede. Del resto, Kendall è l’unica delle sue sorelle a non avere figli. E, la quarantena, può tranquillamente trascorrerla in compagnia delle amiche.