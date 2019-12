Mariah Carey infrange un nuovo record su Spotify

Dopo i record infranti nei giorni scorsi, Mariah Carey conquista un nuovo primato. La voce di " All I Want For Christmas Is You " continua a riscrivere la storia della musica pop .

di Matteo Rossini

Mariah Carey è inarrestabile. La cantante di “It’s Like That” sta inanellando successi continui infrangendo un record dietro l’altro grazie al brano “All I Want For Christmas Is You” che si sta rivelando una delle canzoni più popolari, amate e vendute nella storia della musica. Scopriamo insieme il nuovo primato conquistato dalla popstar americana.

Mariah Carey: il periodo d’oro

Ogni dicembre, a partire dal 1994, Mariah Carey torna in testa alle classifiche di vendite di tutto il mondo grazie al brano “All I Want For Christmas Is You”. Nel corso degli anni la canzone ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare parte integrante della festa più amata da grandi e bambini (qui potete trovare i quindici album di Natale più belli di sempre).

Il 2019 non ha soltanto segnato il comeback del brano nelle chart internazionali ma ha regalato alla cantante anche numerose gioie facendole riscrivere la storia della musica. Infatti, in primis Mariah Carey è riuscita a battere Elvis Presley diventando l’artista solista con il maggior numero di singoli sul gradino più alto del podio della classifica americana Billboard e in seguito estendendo il numero di volte in vetta alla chart a stelle e strisce con ben ottantuno settimane.

Mariah Carey: il nuovo record

La regina del Natale è anche divenuta una delle poche artiste a dominare la classifica per tre decenni consecutivi, insieme a lei solo grandi nomi come Britney Spears e Christina Aguilera. Poco fa Mariah Carey ha conquistato un ulteriore primato in attesa di sapere se nella nuova classifica Billboard “All I Want For Christmas Is You” sarà ancora in testa così da diventare l’unica cantante in vetta per ben quattro decenni differenti.

Infatti, nelle scorse ore la cantante di “We Belong Together” ha ottenuto un nuovo record superando Ed Sheeran e Justin Bieber: “All I Want For Christmas Is You” è divenuto il brano più ascoltato su Spotify in un giorno grazie a oltre dodici milioni di streaming.