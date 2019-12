Natale, i video musicali più iconici

@Getty Images

Dopo aver scoperto i quindici album di Natale da ascoltare durante le feste , vediamo insieme i cinque video più iconici di sempre, tra questi “All I Want For Christmas Is You ” di Mariah Carey e “Merry Christmas, Happy Holidays” degli NSYNC .

di Matteo Rossini

Ci siamo, tra meno di due settimane la festa più amata da grandi e bambini invaderà le nostre tavole con cene, pranzi e un’atmosfera unica al mondo. Ogni anno numerosi artisti pubblicano dischi natalizi (qui potete trovare i quindici album di Natale da non perdere assolutamente), tra questi i lavori di alcune icone della storia della musica pop e dei nuovi astri della scena discografica internazionale. Negli anni alcuni cantanti sono riusciti a imporsi tra i numerosi album natalizi lanciando video musicali entrati a far parte della tradizione di questo periodo. Ora, non ci resta che scoprire i cinque video di Natale più iconici di sempre. Wham! - “Last Christmas” (1984) Iniziamo partendo dal video di “Last Christmas” degli Wham!, gruppo guidato dall’indimenticato e indimenticabile George Michael. La canzone è una delle più note di sempre grazie a un sound che l’ha cristallizzata nel tempo. Montagne innevate, alberi di Natale e un gruppo di amici in vacanza, presenti quindi tutti gli elementi più caratteristici del periodo. Al momento il filmato vanta quasi mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Mariah Carey - “All I Want For Christmas Is You” (1994)

Passiamo poi ad “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey. Qualunque introduzione non riuscirebbe a rendere l’idea della potenza del brano che da venticinque anni scala le classifiche raggiungendo i vertici delle chart di tutto il mondo. Un fenomeno senza precedenti con quasi 600.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

NSYNC - “Merry Christmas, Happy Holidays” (1998)

Facciamo un salto in avanti di quattro anni arrivando al 1998 quando gli NSYNC pubblicarono “Merry Christmas, Happy Holidays”. Nonostante la canzone non sia una delle più note del periodo, il video con effetti grafici tipici degli anni ’90 è un capolavoro da vedere assolutamente.

Michael Bublé - “Santa Claus Is Coming To Town” (2011)

Se la protagonista principale del Natale è Mariah Carey, sul versante maschile non possiamo non trovare Michael Bublè. Nel 2011 il cantante pubblica il disco “Christmas” che diventa uno dei grandi classici della stagione, tra i brani più apprezzati “Santa Claus Is Coming To Town”.

Ariana Grande - “Santa Tell me” (2014)

Terminiamo con la stella del pop e protagonista degli ultimi anni, stiamo ovviamente parlando di Ariana Grande. La cantante di “thank u, next” ha conquistato le chart con il singolo “Santa Tell Me” riscuotendo un grande successo anche con il video ufficiale che al momento vanta più di 184.000.000 di visualizzazioni.