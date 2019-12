Dopo il record che l’ha resa l’artista solista con il maggior numero di prime posizioni nella classifica Billboard, ora Mariah Carey ha finalmente lanciato il video di “ All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition) ” che ha subito ottenuto un successo straordinario.

di Matteo Rossini

Mariah Carey continua a mietere successi. Questo Natale passerà sicuramente alla storia come uno dei più importanti per la carriera della cantante che giorno dopo giorno sta riscrivendo la storia della musica inanellando record su record.

Pochi minuti fa la voce di “Emotions” ha pubblicato il video di “All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)", inutile sottolineare il grande responso da parte del pubblico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mariah Carey: la regina del Natale

Nei giorni scorsi Mariah Carey ha raggiunto l’ambito primo posto della classifica FIMI battendo Elvis Presley e diventando l’artista solista con il maggior numero di medaglie d’oro nella chart a stelle e stelle e strisce, ben diciannove.

Il traguardo raggiunto ha permesso alla voce di “We Belong Together” di estendere anche il record per il maggior numero di settimane in vetta, ovvero ottanta, diventando anche una dei pochi artisti a dominare la classifica in tre decenni differenti, al suo fianco Britney Spears, Christina Aguilera e Usher.

Se Mariah Carey riuscisse a mantenere la corona anche nella prima settimana del 2020, a quel punto diverrebbe l’unica artista al mondo ad aver quattro primi posti in altrettanti decenni, insomma, una vera e propria icona.

“All I Want For Christmas Is You”: il nuovo video musicale

Nel frattempo “All I Want For Christmas Is You” sta continuando a conquistare le chart di tutto il mondo. Pochi minuti fa Mariah Carey (qui potete trovare i quindi album di Natale più bellidi sempre) ha finalmente reso disponibile il nuovo video del brano, a distanza di venticinque anni dal primo e iconico videoclip che al momento conta più di 600.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

Nel giro di poche ore il video di “All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)” ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, per la precisione oltre mezzo milione in circa sei ore, numeri davvero da capogiro.