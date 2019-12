Il primo posto di “ All I Want For Christmas Is You ” fa si che Mariah Carey conquisti nuovi record diventando una delle più grandi icone di sempre nella storia della musica. Scopriamo tutto.

di Matteo Rossini

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata la conferma: Mariah Carey mette a segno un nuovo colpo raggiungendo la prima posizione della classifica americana Billboard con il singolo “All I Want For Christmas You”. Il gradino più alto del podio ha regalato nuovi record all’artista che ha aumentato ancora di più la sua maestosità in campo discografico. Scopriamo insieme tutti i primati della canzone che ha riscritto la storia della musica.

Mariah Carey: il primo posto in classifica

È il 1° novembre 1994 quando Mariah Carey pubblica “All I Want For Christmas Is You”, da quel momento il Natale non avrebbe più avuto lo stesso significato. Il brano fa subito centro nel cuore del pubblico diventando uno dei singoli più celebri della festa più attesa da grandi e bambini e macinando copie vendute anno dopo anno fino a imporsi come un cult della stagione.

Nel corso dei decenni la canzone ha accompagnato il Natale scalando le classifiche di vendita ma il recente annuncio fatto da Billboard ha conferito all'artista un nuovo record che mai nessuno aveva raggiunto prima.

Mariah Carey batte Elvis Presley

“All I Want For Christmas Is You” ha conquistato la medaglia d’oro dei singoli più venduti sul suolo a stelle e strisce superando il miglior piazzamento di sempre ottenuto lo scorso anno con il terzo posto durante la settimana di Natale. In questo modo Mariah Carey ha inanellato un nuovo record posizionando ben diciannove brani in testa alla classifica e diventando l’unica artista solista a fare tanto; il record era detenuto da Elivs Presley con diciotto singoli.

La canzone iconica di Mariah Carey è il secondo brano di Natale a raggiungere il primo posto nella storia della Billboard, prima di lei soltanto “The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)” nel 1958, ma i record non sono finiti qui.

Mariah Carey: ottanta settimane al primo posto

Infatti, la regina del Natale ha aumentato maggiormente il primato come l’artista con più settimane in cima alla Billboard arrivando a ben ottanta, dietro di lei Rihanna ferma a quota sessanta. Inoltre, la cantante detiene anche il record per il maggior tempo trascorso tra la prima e l’ultima volta ad aver conquistato la vetta: ventinove anni circa dopo la medaglia d’oro di “Vision of Love” nel 1990.

Mariah Carey, la regina degli ultimi tre decenni

Mariah Carey (qui potete trovare gli album di Natale da ascoltare durante le feste) detiene anche il record per il maggior tempo trascorso nel raggiungimento della prima posizione dall’uscita del singolo, ovvero circa venticinque anni, rientrando anche tra i pochi artisti ad aver avuto un brano primo in classifica negli ultimi tre decenni, come lei soltanto Britney Spears, Christina Aguilera e Usher.

Inoltre, se “All I Want For Christmas Is You” dovesse rimanere in vetta alla classifica americana anche nella prima settimana del 2020, Mariah Carey diventerebbe quindi l’unica artista al mondo ad aver un brano al primo posto negli ultimi quattro decenni. Iconica.