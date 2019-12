Mariah Carey si prepara a conquistare la vetta della chart Billboard . La cantante di “ All I Want For Christmas Is You ” ha appena annunciato l’uscita di un nuovo video musicale per il singolo natalizio più amato di sempre.

di Matteo Rossini

Il Natale ha un’unica e indiscussa regina, ovvero Mariah Carey, eletta da Billboard come l’artista femminile ad aver venduto più dischi negli Stati Uniti d’America nell’ultimo secolo. La cantante di “We Belong Together” si prepara alla conquista della vetta della chart statunitense con il singolo iconico della festa più amata da grandi e bambini.

“All I Want For Christmas Is You”: il nuovo video musicale

Poche ore fa Mariah Carey ha pubblicato un video che ha subito entusiasmato i fan. La cantante ha condiviso un breve filmato sul suo profilo Instagram che vanta più di otto milioni di follower che in questi giorni seguono l'artista tra concerti a Las Vegas e promozione del singolo natalizio più famoso di sempre.

Mariah Carey ha pubblicato un teaser del nuovo video di “All I Want For Christmas Is You” in cui è possibile udire alcune note della canzone (qui potete trovare i quindici album di Natale da ascoltare durante le feste) e vedere alcune immagini che mostrano la cantante e i dettagli del nuovo video musicale. Al momento non ci sono ancora date sulla pubblicazione, la didascalia del post recita: “Coming Soon”.

Il video ha subito ottenuto grandi consensi da parte del pubblico tanto da guadagnare oltre 300.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

“All I Want For Christmas Is You”: una canzone senza precedenti

“All I Want For Christmas Is You” è una delle canzoni più famose e amate nella storia della musica. Il singolo, pubblicato esattamente venticinque anni fa, è entrato di diritto nelle tradizioni natalizie aumentando sempre di più la sua popolarità, basti infatti pensare che al momento il video ufficiale conta quasi 600.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

Anno dopo anno il brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo fino a raggiungere la terza posizione della Billboard nel 2018, il più alto risultato raggiunto dal brano che ora si prepara a infrangere un nuovo record con il gradino più alto del podio durante queste festività.

“All I Want For Christmas Is You” vanta anche il record del brano con più streaming su Spotify in un unico giorno: oltre dieci milioni nella giornata del 25 dicembre 2018.