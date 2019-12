@Getty Images

Determinazione, forza di volontà e grinta. Platinette ha pubblicato la foto del suo cambiamento condividendo un messaggio con i numerosi follower che seguono il suo profilo Instagram .



Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi, è uno dei personaggi più popolari del piccolo schermo. Nel corso degli anni l’artista si è imposto come una delle voci più celebri, influenti e note del Bel paese grazie a un mix di carisma, arguzia e spirito critico. In queste ore Platinette è al centro dei media per uno foto pubblicata sul suo profilo Instagram che conta quasi 100.000 follower, scopriamo tutti i dettagli. Platinette: la foto della trasformazione Il post pubblicato vede contrapposte due immagini in bianco e nero di Platinette: prima e dopo il cambiamento. Nel primo scatto vediamo il conduttore e speaker sdraiato su un letto, nel secondo una foto più recente in cui è possibile notare il grande cambiamento e il nuovo percorso di vita intrapreso, come scritto anche dallo stesso nella didascalia: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”. Il post ha subito ottenuto migliaia di like e numerosi commenti da parte del pubblico che ha inviato messaggi di affetto all’artista che ora appare più radioso che mai.

