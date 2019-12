Elena Barolo, la foto in costume fa il pieno di like

di Matteo Rossini

Elena Barolo, classe 1982, è tra le showgirl e modelle più famose del Bel paese. La carriera della ragazza inizia nei primi anni 2000 quando diventa una delle celebrity più popolari del mondo dello spettacolo italiano.

Anno dopo anno Elena Barolo ha aumentato sempre di più la sua fama prendendo parte a programmi televisivi, serie tv e pellicole cinematografiche di grande successo.

Parallelamente la showgirl (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è divenuta un’influencer nota sui social grazie a un profilo Instagram che vanta più di 230.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Elena Barolo: la foto in costume

Nelle scorse ore Elena Barolo ha conquistato il web con uno scatto che infiammato il pubblico. La foto vede protagonista la ragazza durante un momento di relax su una spiaggia di Miami, queste le parole utilizzate come didascalia del post: “Le foto più belle, sono quelle scattate per caso, quando non te lo aspetti”.

Nel giro di poco tempo la foto ha ottenuto oltre 5.000 like grazie anche al costume che ha lascato intravedere il suo fisico mozzafiato.

Social: i post virali

Nelle scorse settimane numerose star hanno conquistato i social a suon di scatti e video virali. Per quanto riguarda il mondo dorato di Hollywood troviamo la regina del Natale Mariah Carey che ha festeggiato il ventincquesimo compleanno di “All I Want For Christmas Is You” con un video in cui ha dato il via al periodo più atteso dell’anno e gli Aqua che hanno inaspettatamente annunciato il loro comeback finendo sui principali media internazionali.

Parlando invece delle star del Bel paese, abbiamo visto il recente annuncio di Beatrice Valli e Marco Fantini che hanno comunicato l’arrivo del loro secondo figlio e l’esplosiva Melita Toniolo che ha fatto girare la testa a migliaia di persone.