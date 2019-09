Doveva essere un semplice compleanno e invece si è rivelato molto di più. Mentre Beatrice Valli organizzava una sorpresa al suo Marco Fantini per il suo compleanno, dall’altra parte il suo compagno gliene stava preparando una ancora più importante. La coppia, che si trova nella capitale francese in occasione della Parigi Fashion Week, ha vissuto momenti indimenticabili.

La proposta di matrimonio

la coppia si stava dirigendo al ristorante di fronte alla Tour Eiffel. Marco Fantini non sapeva nulla della una sorpresa che Beatrice Valli gli stava organizzando per festeggiare il suo compleanno. Durante le Instagram stories della influencer, sul volto di Marco Fantini era evidente la tensione. La modella era convinta che l’ansia del suo amato compagno fosse dovuta a ciò che lei gli stava preparando. E invece no. Durante la cena pare che il suo fidanzato si sia inginocchiato davanti a lei per chiederle la mano. Nello stesso giorno in cui l’influencer e modello ha compiuto 28 anni, ha scelto quindi di chiedere in sposa la sua amata Beatrice. La cornice è stata praticamente perfetta: Parigi e la sua luminosissima e romanticissima Tour Eiffel. Beatrice Valli, ancora incredula, ha condiviso con tutti i suoi followers quello che era appena accaduto e ha spiegato il suo stato d’animo:

"Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà❤ Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo ❤ ".

La storia della coppia

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti e scelti diversi anni fa in un programma televisivo. La coppia è sempre stata una delle più amate dal pubblico, perché dal primo momento ha dimostrato di fare sul serio e che il loro amore fosse autentico e profondo. Beatrice Valli, già mamma di un bimbo avuto da una relazione precedente, e Marco Fantini hanno iniziato dal primo momento a convivere. Dopo anni di storia d’amore i due hanno attraversato una crisi che li ha portati ad allontanarsi per qualche mese, per poi tornare insieme e suggellare il loro amore con la nascita della loro figlia Bianca. Beatrice Valli non ha mai perso l’occasione di urlare al mondo intero il suo desiderio di diventare la signora Fantini. Ieri, finalmente, il suo sogno si è realizzato (per il momento ancora solo in parte). Marco Fantini ha scelto il giorno del suo compleanno e la cornice della romanticissima Parigi per chiedere alla sua amata di diventare sua moglie. Ancora non si conosce la data, ma appena sarà fissata, la coppia, abituata a condividere tutto con i propri followers, sicuramente la comunicherà a tutti.