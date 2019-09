Può sembrare facile ma non lo è. Diventare fashion blogger e influencer non è poi così facile come sembra. Ci vuole passione per la moda, uno sponsor che ti aiuti, fantasia, buon gusto e simpatia. Sicuramente negli anni la figura dell’ “esperta di moda e di tendenza” è cambiata. Inizialmente si partiva davvero dal nulla, adesso basta una partecipazione a un programma televisivo per fare di quella persona una star dei social.

Le fashion blogger più famose

La prima italiana ad avere l’intuizione giusta e a iniziare a condividere giornalmente foto con outfit seguiti da consigli su come e quando indossarli, è stata la famosissima Chiara Ferragni. La sua popolarità cresce ogni giorno di più e oggi conta 17,3 milioni di followers su Instagram. Lei ha fatto della sua passione per la moda il suo lavoro. E’ partita dal blog The Blonde Salad, creato da lei nel 2009. Ogni post pubblicato seguiva una foto sul suo profilo Instragram in cui faceva riferimento proprio al sito di moda. Oggi è l’influencer italiana più seguita al mondo. Dal 17 al 19 settembre è stato anche possibile vedere al cinema il documentario Chiara Ferragni- Unposted, in cui racconta la sua vita.

Giulia De Lellis è una delle ultimissime fashion blogger che in pochissimo tempo ha conquistato il secondo posto della classifica con un totale di 4,2 milioni di seguaci. Dalla sua partecipazione a un programma televisivo in cui corteggiava il tronista Andrea Damante, la bella romana oggi è testimonial di diversi brand, creatrice di una collezione fatta per Bikini Lovers e scrittrice del libro appena uscito “Le corna stanno bene su tutte. Ma io stavo meglio senza!”.

Al terzo posto c’è Valentina Ferragni, sorella della famosissima moglie di Fedez. Anche lei in pochissimi mesi, grazie anche alla fama di sua sorella, ha raggiunto il podio con 2,8 milioni di followers. Alta, bionda e con gli occhi azzurri, negli ultimi giorni ha stupito tutti tingendosi i capelli color rosa.

Chiara Biasi è una delle storiche influencer, che oggi conta 2,4 milioni di seguaci. Ex fidanzata dell’imprenditore napoletano Oscar Branzini e del calciatore Simone Zaza ha appena lanciato la sua linea di calzature presentandole al Micam. Classe 1990, è da sempre appassionata di moda e questa passione l’ha portata a disegnare la sua prima collezione di scarpe in vendita su luisaviaroma.com.

Bolognese, classe 1995, Beatrice Valli è una delle fashion blogger più amate su Instagram. 2,1 milioni di followers, un compagno conosciuto in TV che l’ha resa mamma per la seconda volta, è diventata in pochi anni un’icona di stile. Sono tantissimi i brand che la vogliono come testimonial e di recente ha sfilato con il suo fidanzato Marco Fantini, anche lui modello e influencer di successo, sul red carpet della mostra del cinema di Venezia.