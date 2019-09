Se n’è parlato tantissimo del docufilm di Elisa Amoruso sull’influencer italiana più famosa al mondo ed è stato presentato in anteprima mondiale durante la Mostra del Cinema di Venezia il 4 settembre. Ieri, 17 settembre , è sbarcato al cinema per il primo dei tre giorni.

Il film evento che ripercorre la vita di Chiara Ferragni dall’esordio come influencer a imprenditrice digitale, mamma e donna di successo è arrivato finalmente al cinema. Il 17, il 18 e il 19 settembre sono gli unici giorni in cui sarà possibile vederlo nelle sale cinematografiche di tutta Italia e già al debutto è riuscito a occupare la prima posizione al botteghino.

Chiara Ferragni-Unposted: i record

Il documentario è disponibile in 383 sale in tutta Italia, un record assoluto per un’uscita evento del genere e già durante la prima giornata di proiezione ha spodestato It – Capitolo Due e Il Re Leone, incassando 513,543 mila euro. Una bella cifra considerando che alcune sale hanno deciso di non aderire all’evento. Durante la giornata di ieri, un anonimo martedì, il film ha totalizzato 51.219 presenze in tutta Italia. A nulla sono valse le recensioni dubbiose da parte della critica presente al Lido durante l’anteprima mondiale anzi, forse hanno incuriosito ancora di più il pubblico spingendolo ad acquistare il biglietto e partecipare all’evento. Chiara Ferragni-Unposted, infatti, è il miglior debutto per un film italiano nel 2019.

Un successo già annunciato

E’ vero, le critiche non sono mancate, i leoni da tastiera e gli invidiosi hanno scritto e parlato anche troppo, ma già dal 6 settembre, data in cui è stata pubblicata la locandina del docufilm, si sapeva che Chiara Ferragni-Unposted non sarebbe stato assolutamente un flop. D’altronde sarebbe stato davvero strano se si pensa che la creatrice del blog The Blonde Salad è seguita da oltre 17 milioni di followers e i sui post raggiungono numeri impressionanti di commenti e “mi piace”.

Il commento di Chiara Ferragni

Qualche minuto fa l’influencer con un lungo post sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro che la stanno sostenendo con messaggi e commenti:

“E’ l’una di notte e da circa 3 ore sto leggendo i direct messages che mi state mandando. Mi emoziono, piango e sorrido a questa ondata di sentimenti che state condividendo con me. La maggior parte di voi sta amando @chiaraferragniunposted ma, ancora più importante, la maggior parte di voi sta apprezzando la persona che sono, i valori per cui mi batto ed il modo onesto e reale con il quale racconto la mia storia, con tutti i suoi alti e bassi. Molti di voi si sentono più potenti dopo aver visto questo documentario, sentono di poter lavorare verso i propri sogni, di credere di più nell’imprevedibilità della vita con tutti i suoi movimenti pazzi e capiscono che trovare il proprio percorso passo dopo passo, invece che avere una chiara visione dal principio, è assolutamente normale. Ad ognuno di voi, GRAZIE MILLE. GRAZIE UN MILIONE.

Il 7 Aprile 2019 ho screenshottato una Instagram story in cui scrivevo che il mio obbiettivo con questo film era che le persone che l’avrebbero visto potessero pensare che io fossi una brava persona.

Spero che questo film emozioni almeno un po’ ognuno di voi, e che vi ispiri a diventare la versione migliore di voi stesse. Grazie di tutto questo supporto che fa bene al cuore ❤”