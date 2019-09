Uscirà il 17 settembre il suo primo libro Le corna stanno bene su tutte. Ma io stavo meglio senza! ed è già il più venduto in pre-order su Amazon. Giulia De Lellis non ha resistito e ha svelato già qualche dettaglio .

E’ inarrestabile Giulia De Lellis. Da quando è diventata popolare grazie alla sua precedente relazione nata in TV con Andrea Damante, non si fa altro che parlare di lei. Da qualche anno si è aggiunta alla lista delle influencer italiane più seguite del nostro Paese. Su Instagram conta oltre 4 milioni di followers e ogni volta che condivide un post, riesce ad accaparrarsi milioni di visualizzazioni, “mi piace” e commenti. Ha disegnato e realizzato una collezione di bikini, da maggio Tezenis, nota azienda di abbigliamento e intimo donna, ha scelto lei come testimonial per rappresentare i suoi prodotti, e pare che l‘ormai famosissima fidanzata di Andrea Iannone stia girando anche una serie TV. Ciò che, però, sta tenendo banco in questi giorni è l’imminente uscita del suo libro.

Le rivelazioni scioccanti

Ne Le corna stanno bene su tutte. Ma io stavo meglio senza! Giulia De Lellis ha raccontato la storia d’amore con Andrea Damante e le cause che hanno portato alla rottura del rapporto. La ragazza di Ostia non è riuscita ad aspettare la data d’uscita del libro e ha già rivelato qualche dettaglio. Ha dichiarato che dopo aver scoperto di essere stata tradita, per conoscere tutta la verità e un po’ anche per vendicarsi, ha telefonato a tutte le ragazze frequentate dall'ex fidanzato: “Ho chiamato le donne con cui è stato. Avevo bisogno di farmi del male per capire, volevo andare a fondo”.

Andrea Damante: il commento sul libro

Il dj veronese, nonché ex fidanzato e fonte d’ispirazione dell’influencer-scrittrice-attrice-imprenditrice, ha preso molto male la scelta di Giulia De Lellis di raccontare in un libro la loro storia d’amore e soprattutto la causa (ormai a tutti nota da tempo) della fine del fidanzamento: “Ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così” aggiungendo che “certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po' di soldi”.

Il nuovo amore di Giulia De Lellis

Dopo la fine della love story con Andrea Damante l’influencer è rimasta per un breve periodo da sola per poi intraprendere una relazione, durata qualche mese, con il cantante Irama. In seguito si è parlato di un ritorno di fiamma tra il dj veronese e l’autrice del libro, ma se fosse stato vero è durato pochissimo, perché il cuore di Giulia De Lellis ha iniziato a battere per un altro Andrea, Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e pilota della MotoGp. I due ormai fanno coppia fissa e di recente si sono presentati insieme anche alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia mostrandosi davanti agli occhi di tutti innamorati e felici.