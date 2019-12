Steven Tyler e compagni stanno per arrivare in Italia. Pochi minuti fa gli Aerosmith hanno annunciato una tappa nel Bel paese, scopriamo insieme tutte le informazioni: dalla data alla location passando per i biglietti .

di Matteo Rossini

Una band che non ha bisogno di presentazioni, un gruppo che ha riscritto la storia della musica vendendo milioni di copie nel mondo, gli Aerosmith stanno per tornare in Italia con un appuntamento che si preannuncia davvero imperdibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aerosmith: il concerto in Italia

La notizia è stata comunicata pochi minuti fa, gli Aerosmith saranno gli headliner della giornata musicale di sabato 13 giugno al festival I-Days 2020. La band, capitanata da Steven Tyler, arriverà nel capoluogo meneghino per portare una ventata di rock, energia e adrenalina, queste le parole dell’organizzazione: “Gli Aerosmith sono gli headliner del sabato agli I-Days 2020! Per festeggiare il 50° anniversario della loro carriera, la rock band americana più famosa di tutti i tempi torna in Italia per la prima tappa del nuovo tour mondiale!”.

Il concerto si svolgerà al MIND - Milano Innovation District (area expo) che ospiterà anche altri grandi artisti di respiro nazionale e internazionale. Infatti, la line-up dell’evento vedrà la presenza dei System Of A Down e Korn venerdì 12 giugno, Foo Fighters domenica 14 giugno, Vasco Rossi lunedì 15 giugno, Billie Eilish (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) e Finneas venerdì 17 luglio.

Aerosmith: i biglietti

I biglietti per il concerto degli Aerosmith saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre, mentre l’apertura generale avverrà venerdì 13 dicembre alle 11.00, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

I biglietti sono suddivisi in diverse tipologie: biglietto posto unico, biglietto pit gold, abbonamento posto unico per quattro giorni, abbonamento pia gold per quattro giorni, Vip pack - early entro, Vip pack - super hit, Vip pack - terrazza.