Natale, Mariah Carey entra nei Guinness World Records

Mariah Carey , indiscussa regina del Natale , verrà inserita nel libro dei Guinness World Records per tre traguardi raggiunti grazie all’iconico brano “ All I Want For Christmas You ”, scopriamo insieme di cosa si tratta.

di Matteo Rossini

Si sa, Mariah Carey è la regina del Natale e non è un caso che ogni anno l’artista sia tra le più ascoltate della stagione, complice il successo straordinario di “All I Want For Christmas Is You” che ha appena festeggiato venticinque anni.

Mariah Carey: un successo senza fine

Dal 2012, anno dell’introduzione della rilevazione dei dati delle piattaforme streaming, il singolo dell’artista rientra puntualmente all’interno delle classifiche diventando una delle canzoni più popolari di dicembre. Quest’anno il brano è addirittura riuscito a superare se stesso facendo addirittura capolino nella chart Billboard a novembre.

Mariah Carey: i tre record mondiali

Pochi giorni fa la cantante di “We Belong Together” ha riscritto una nuova pagina del pop dopo essere stata indicata da Billboard come la cantante ad aver venduto di più nella storia negli Stati Uniti d’America superando tutte le altre più grandi artiste di fama internazionale, tra le quali Madonna, Barbra Streisand, Cher e Britney Spears (qui potete trovare tutte le foto più belle della Principessa del Pop).

Ora, però, veniamo ai nuovi traguardi raggiunti dalla cantante. Infatti l’organizzazione dei Guinness World Records ha appena conferito alla popstar tre importanti riconoscimenti, tutti conquistati grazie ad “All I Want For Christmas Is You”.

Il primo record è quello del brano di Natale ad aver raggiunto il posto più in alto nella classifica Billboard Hot 100, il secondo per il singolo più ascoltato nell’arco di ventiquattro ore su Spotify e il terzo per la per la canzone natalizia ad essere rimasta più settimane all’interno della Top10 del Regno Unito.

La cantante ha ringraziato l’organizzaizone pubblicando un post sul suo profilo Instagram che in poco tempo ha ottenuto più di 170.000 like.

Il tempo passa, ma una sola e grande certezza rimane: “All I Want For Christmas Is You” non ha eguali.