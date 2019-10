Riccanza Deluxe: scopri quando va in onda

E’ tornata a grande richiesta una nuova e ricca(nza) stagione della celebre serie che racconta le vite esagerate e sfarzose di alcuni rampolli italiani. Scopri come e dove, come e quando vedere le nuove puntate di Riccanza Deluxe .

Riccanza è tornata a far divertire e a mostrare con nuovissimi episodi tutte le stravaganze dei vecchi e nuovi personaggi di questa quarta stagione che prende il nome di #Riccanza Deluxe.

Riccanza Deluxe: info e curiosità

Questa quarta stagione promette di regalare nuovi e divertentissimi episodi di cui sarà impossibile non parlarne. Il primo di 14 episodi di #Riccanza Deluxe è andato in onda martedì 8 ottobre e ogni martedì alle 22.00 sarà possibile seguire le vite sfarzose di alcuni rampolli italiani su MTV (canale 130 Sky). Per chi, invece, volesse seguirlo dal PC o dalla smart tv può utilizzare Sky On Demand, Sky Go e Now Tv. Per conoscere le novità del programma vi consigliamo di seguire MTV Italia sui social ufficiali e commentare in diretta su Facebook, Twitter e Instagram usando l’hashtag #Riccanza. Tutte le news e gli approfondimenti si trovano su MTV.it/riccanza.

Da martedì 22 ottobre saranno trasmessi due episodi per ogni nuova puntata. In questa nuova stagione conosceremo nuovi personaggi e rivedremo vecchie conoscenze di edizioni precedenti, alcune delle quali con inedite e sconvolgenti novità.

I volti già noti

Tra i ragazzi nati con la camicia che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle precedenti stagioni ci sono: il bello e sfortunato (in amore) Nicolò Ferrari, la lady del lusso Cristel Isabel Marcon e l’inimitabile miliardario di origini persiane Farid Shirvani già visti nella primissima stagione; le sistercach Alessia e Giorgia Visentin, che hanno partecipato a Riccanza 3; e per finire uno dei volti più popolari del programma, l’eccentrico Tommaso Zorzi in una nuovissima, inedita e sorprendente veste.

Le new entries

Tra i nuovi personaggi che si aggiungono alla ciurma più stravagante e divertente della TV, ci sono due ragazzi e una ragazza: il figlio della giunonica attrice Brigitte Nielsen, Aaron; il DJ romano Mattia Mustica; e l’italo-svizzera figlia di notabili elvetici Camilla Neuroni con una passione sfrenata, oltre che per lo shopping, per il social più usato degli ultimi anni, Instagram.

In qualità di guest stars, nel corso dell puntate si aggiungeranno ai nove partecipanti di Riccanza Deluxe, altri (già molto noti) volti della TV italiana: la modella di origini iraniane Giulia Salemi, il conduttore radiofonico Marco Maccarini, il tatuatissimo fidanzato della figlia di Eva Henger Lucas Peracchi, il farmacista dietologo Alberico Lemme, la cantante e presentatrice intenditrice di moda Jo Squillo e il modello dagli occhi di ghiaccio Stefano Sala.

Non ci resta che darvi appuntamento a martedì 15 ottobre alle ore 22.00 su MTV (canale 130 Sky) e in streaming su NOW TV per un nuovo e imperdibile episodio.