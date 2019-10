Riccanza Deluxe: chi è Nicolò Ferrari

Bello, ironico e travolgente, conosciamo meglio Nicolò Ferrari , uno dei personaggi più iconici dello show. L’appuntamento con #Riccanza Deluxe è per ogni martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130) .



Divertimento, feste, relazioni, viaggi e lusso. Le telecamere di #Riccanza Deluxe si sono riaccese sulla vita di alcuni dei ragazzi più celebri e amati dal pubblico italiano, tra loro Nicolò Ferrari. L’appuntamento con i nuovi episodi dello show è per tutti i martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130). Nicolò Ferrari: tutto sul protagonista di #Riccanza Deluxe Fisico statuario, capelli biondi come quelli di un principe delle fiabe e sguardo magnetico, stiamo ovviamente parlando di Nicolò Ferrari, uno dei protagonisti più amati dello show che è pronto a riportarci all’interno della sua vita stellare. Il ragazzo esordisce nello show nel 2016 diventandone subito uno dei protagonisti principali. Nicolò si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano ma parallelamente diventa un’icona del piccolo schermo. Una delle sue più grandi passioni è lo sport che pratica con grande costanza.

Nicolò Ferrari: “Se l’amore deve arrivare, arriverà”

Nicolò è pronto per travolgere nuovamente il pubblico con la sua vita, queste le parole di apertura del video di presentazione: “Sono Nicolò, ho ventisei anni. Rispetto a tre anni fa la mia vita è cambiata radicalmente, ho uno stile di vita comunque agiato, non mi faccio mancare nulla”.

In seguito Nicolò ha raccontato di sentirsi fortunato nella vita, ma un po’ meno in amore: “Bello, giovane, ricco, famoso e sfigato in amore. Penso solo al lavoro perché tanto se l’amore deve arrivare, arriverà, se non dovesse arrivare prenderò i voti e mi farò prete. Che devo fare? È la vita”.

Ora non ci resta altro da fare che attendere i nuovi episodi per gustarci le nuove avventure di Nicolò, l’appuntamento imperdibile con #Riccanza Deluxe è per tutti i martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130).