Riccanza Deluxe: chi è Camilla Neuroni

La quarta stagione della serie più sfarzosa della tv ha tra i protagonisti lei, Camilla Neuroni. Imperdibile in #Riccanza , in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (canale Sky 130), Camilla è una modella e influencer. Nonché rampolla di una ricchissima famiglia di Lugano.

Tra i protagonisti c’è la bellissima Camilla Neuroni, modella e influencer italo-svizzera che fa parte di una ricchissima famiglia di Lugano.

E che ha fatto della Riccanza uno stile di vita, quasi una filosofia!

Vive tra Milano - centro nevralgico della moda e del business in Italia - e la tranquilla (ma sempre ricchissima) Svizzera. Insomma, Camilla non riesce a stare in una location che non sia strettamente interconnessa alla ricchezza…

In Svizzera vive assieme alla famiglia, a cui Camilla è molto legata.

Il suo curriculum studiorum? Fa invidia a qualsiasi rampollo di famiglia reale: dopo gli studi presso un prestigioso collegio svizzero, si è trasferita in Inghilterra e si è laureata alla Buckingham University.

Studentessa modello con una media da paura, la media non è però la sua taglia: una S perfetta, visto il suo corpo che sembra scolpito ad arte.

Una sua passione innata è quella per lo shopping, per lei un vero sport a cui si dedica in maniera agonistica anima e corpo. Prediligendo, in nome della Riccanza messa a titolo, le firme e le boutique più esclusive e prestigiose, ovviamente...

Un altro suo grande amore che va poco d’accordo con la sua professione da modella (ma che non sembra intaccare minimamente la sua taglia S) è… la cioccolata!

Camilla è una chocolate addict e per lei un quadretto fondente o al latte è un vero “best friend forever”, pronto a tirarle su il morale come la migliore sessione di shopping che si possa fare!

Insomma, Camilla Neuroni è il personaggio più dolce e irresistibile di questa nuova stagione di #Riccanza.

