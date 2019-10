Riccanza Deluxe: chi è Cristel Isabel Marcon

Cristel Isabel Marcon è tra i volti storici del programma. L’appuntamento con lo sfavillante #Riccanza Deluxe è per tutti i martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130) . Scopriamo insieme la storia della ragazza dal profilo Instagram con oltre 85.000 follower .



Bella, esplosiva e travolgente. Cristel Isabel Marcon è uno dei volti di #Riccanza Deluxe, in onda ogni martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130). Scopriamo tutto sulla ragazza. Cristel Isabel Marcon: la sua storia Cristel è tra i volti più celebri dello show, il suo debutto risale alla prima stagione del programma quando conquistò il cuore del pubblico italiano. La ragazza nasce ad Asolo, in provincia di Treviso, ma ormai da molti anni la sua vita è a Milano. Cristel si laurea in Nuove Tecnologie per le Arti a Venezia e in seguito frequenta il Master Samsung Maestros Academy in Digital Fabrication al prestigioso IED Milano. Cristel è intraprendente, iperattiva e con tanta voglia di fare, il suo mondo è fatto di lavoro, feste e divertimento, insomma, una vera e propria donna in carriera. La ragazza vanta anche un grande seguito social, infatti il suo profilo Instagram conta oltre 85.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra lavoro, shopping e momenti di relax.

Cristel: “Non ci si improvvisa signori”

Cristel è pronta a travolgere il pubblico con la sua vita fatta di impegni, talento e determinazione, queste le parole nel video di presentazione: “Sono Cristel Isabel Marcon, non mi vedete da un paio d’anni, sono diventata una boss lady. Per lavorare in questo ambiente devi far parte di un’élite, non ci si improvvisa signori”. La ragazza ha poi parlato della sua nuova passione: “Mi è venuta l’ispirazione di prendere il pennello in mano e di esprimere la mia parte interiore”.

Infine la ragazza ha dato una definizione della nuova Cristel: “La nuova Cristel lavora, guadagna, spende e pretende”.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, ora non resta che attendere i nuovi episodi di #Riccanza Deluxe, in onda tutti i martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130).