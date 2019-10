Elettra Lamborghini, tutti i cambi di look

Le ultime stories su Instagram la ritraggono con un look decisamente inedito: Elettra Lamborghini si è fatta bionda, ma neppure lei è apparsa troppo convinta. "Sono pentita ma non mi va di toccarli tanto, adesso per due mesi mi farò vedere meno", ha scritto sul suo profilo.

I suoi fan, però, sembrano aver apprezzato il cambiamento. Sotto l’ultima fotografia, in cui l’ereditiera e cantante chiede ai suoi followers un parere, i consensi sono tanti: la nuova Elettra piace, purché non abbandoni… i suoi abiti fascianti!

Chi è Elettra Lamborghini

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Miura Lamborghini è figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre casa automobilistica. In tv esordisce nel 2015 in “Chiambretti Night”, ma è col docu-reality “#Riccanza” - in onda su MTV nel 2016 - che raggiunge la celebrità.

Nel 2017 partecipa in Spagna al “Gran Hermano Vip”, in Inghilterra a “Geordie Shore” mentre - in Italia - collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta per il singolo “Lamborghini RMX”. È l’inizio della sua carriera nella musica, che vede la pubblicazione nel 2018 dei singoli da solista “Pem Pem” (due dischi di platino) e “Mala” e - nel 2019 - dell’album “Twerking Queen”. Il suo ultimo successo musicale è “Tòcame”, in collaborazione con Childsplay e Pitbull.

Oltre a coltivare la sua carriera da cantante, Elettra Lamborghini prosegue la sua ascesa in tv. Partecipa ad “Acapulco Shore”, conduce su MTV Italia “Ex on the beach”, diventa giudice di “The Voice of Italy” al fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio.

I cambi look di Elettra Lamborghini

Prima di mostrarsi bionda sul suo profilo Instagram, Elettra Lamborghini sfoggiava una lunga chioma castano scuro. Capelli che l’ereditiera e cantante ha sempre amato portare lunghi sino al fondoschiena, in genere lisci oppure in morbidi frisé come sfoggiati all’ultima edizione del Festival d’arte cinematografica di Venezia. Oppure raccolti, in due chignon laterali (vedi alla voce “The voice of Italy) o in lunghissime treccine afro come nei suoi video.

Ciò che del look di Elettra non è negli anni mai cambiata è la sua sensualità: gli abiti sempre fascianti, l’amore per il latex e per l’animalier, i costumi sgambatissimi col tatuaggio (questo pure animalier) in bella mostra. A qualsiasi uscita, la regina italiana del twerking ama stupire, senza curarsi troppo dei giudizi altrui e senza la paura di mostrare le sue forme generose.

Basti sfogliare il suo account Instagram per rendersene conto: magliette vintage annodate sotto al seno, tutine super aderenti, body leopardati, pantaloni fascianti a vita alta, lunghi abiti con spacchi vertiginosi. Chissà a cosa sceglierà di abbinare la sua nuova chioma bionda, magari sul palco dei Best Italian Act per i quali - come lei stessa ha annunciato qualche giorno fa - è stata nominata.