Morgan, il nuovo album lanciato con un brano al giorno

«Da lunedì la rivoluzione è online». L’ha annunciato dai suoi canali social Morgan: il nuovo album è finalmente pronto ad essere svelato e lo sarà a partire da lunedì 19 agosto. Ma non sarà un lancio tradizionale. L’artista milanese ha scelto un format molto particolare, che ha voluto spiegare con un comunicato piuttosto criptico. «Morgan, dopo più di dieci anni tra divulgazione e sperimentazione al servizio del talento, ritorna a pubblicare il suo materiale originale, con una modalità originale, anch’essa frutto del suo lavoro. Non un disco un libro un video un podcast un film un talent un audiolibro un poema un teorema un proclama una collezione una copertina una colonna sonora una raccolta di canzoni un’intervista un’improvvisazione in rima un’installazione una app o qualcos’altro ma tutto questo insieme. Da oggi all’infinito. Tutto inedito. Tutti i giorni». In pratica, sarà a breve lanciato un sito dedicato dove, chi vorrà, potrà registrarsi e ricevere giorno per giorno i nuovi brani realizzati da Morgan.

Un’attesa infinita

Forse stavolta è quella buona. Morgan aveva annunciato già nel 2016 l’uscita di un suo nuovo disco, presentandone già il titolo (“Musica sociale/Musica sentimentale”) e pure la tracklist. Ma quell’album non uscì mai. Stavolta l’ex frontman dei Bluvertigo sembra pronto a fare sul serio. A maggio aveva lanciato in anteprima “Per persempre”, il singolo che doveva fare da apripista al doppio album che doveva essere disponibile a seguire. Morgan ha eseguito la canzone in anteprima in un programma televisivo e ha poi spiegato via social la lieta sorpresa: «La canzone è basata su "Time" di Alan Parson di cui conserva la melodia – ha spiegato Morgan – infatti può essere considerata una specie di cover anche se testo, arrangiamento e produzione sono stati realizzati da me. Uscirà il 28 giugno come apripista del mio nuovo doppio album di inediti fatto da 40 canzoni di cui due sono delle mezze-cover». “Per persempre” era una delle tracce già annunciate tre anni fa e mai rese note ma dopo quella anticipazione “live”, il singolo non ha mai visto la luce ufficialmente.

Il “Morgan Live Tour”

L’ex frontman dei Bluvertigo intanto sta girando l’Italia con il suo nuovo tour estivo, già partito nei mesi passati. Il tour vede un Morgan “multiforme”, visto che in ogni data porterà sul palco format diversi: da solista, con la propria band, con i Megahertz, in piano solo. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito ad eccezione del concerto di Marina di Pietrasanta (LU), per il quale i tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone: i prezzi vanno dai 28 euro della Tribuna ai 58 euro di Poltronissima e Poltrona I settore, passando i 43 euro della Poltrona II settore B e i 48 euro della Poltrona II settore A. Di seguito tutte le date al momento in programma: