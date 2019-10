È “Los Angeles” il nuovo singolo di The Kolors, che vede il featuring del rapper Gué Pequeno. Un brano che parla della fine di una storia d’amore. E, parallelamente, la fine di un sogno: quello che la coppia aveva di andare, insieme, a Los Angeles per una vacanza di coppia. Il tutto è contestualizzato all’interno di atmosfere in bilico tra gli anni ’60 e ’70. Di seguito, le informazioni sulla canzone, il testo e il video del brano.

Los Angeles: il nuovo singolo di The Kolors

Los Angeles segue il successo di “Pensare male”, il precedente singolo di The Kolors, capace di raggiungere quota 17 milioni di stream, conquistando parallelamente il disco di platino e rimanendo fissa per tre settimane al numero uno della classifica Earone dei brani più ascoltati della settimana. Il brano è in rotazione radiofonica da venerdì 4 ottobre. Parallelamente, segue anche la pubblicazione di “Gelida estate”, il più recente pezzo di Gué Pequeno. L’uscita di “Los Angeles” è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip firmato da Gianluigi Carella, pubblicato sul canale YouTube del gruppo lo stesso giorno di uscita della canzone.

Il testo di Los Angeles, il nuovo singolo di The Kolors e Gué Pequeno

Di seguito, il testo della canzone “Los Angeles”, il nuovo singolo di The Kolors con il featuring del rapper Gué Pequeno.

Sembra che parlo con il muro

facciamo a gara a chi è più duro

mi serve stare lontano

lontano da te

si te ne ho dette di cazzate

diglielo pure alle tue amiche

quelle che fanno paura

paura anche a te

E la sigaretta vorrei non finisse più

quante notti in bianco dentro a un calice

forse non ci andremo più

io e te a Los Angeles

sai quando ridi ma in realtà

vorresti piangere

l’ultimo drink e torno a casa

senza te

Giù e

su questo aeroplano

dall’alto Milano

è così piccola e bella

che mi ricorda te

è come se fosse sul palmo della mia mano

ma se lo stringo ho soltanto un drink vuoto

e cenere

dici che sono bravo solo quando dormo

un altro euro un altro giorno

colpa di quello che mi gira attorno

sono rimasto sottofondo

senza senno, senza sonno

LA, sto volando posto 1A

con lei, tu rimani con qualcuno là

ok, c’est la vie, la mia vita

brucia in fretta come una siga

E la sigaretta vorrei non finisse più

quante notti in bianco dentro a un calice

forse non ci andremo più

io e te a Los Angeles

sai quando ridi ma in realtà

vorresti piangere

l’ultimo drink e torno a casa

senza te

Ci credi che a volte

vorrei chiederti come stai

ma poi non lo faccio mai

sfidando la notte

cercando risposte lo sai

molto meglio non averle mai

Quante notti in bianco dentro a un calice

forse non ci andremo più

io e te a Los Angeles

sai quando ridi ma in realtà

vorresti piangere

l’ultimo drink e torno a casa

senza te

Il tour nei club di The Kolors: le date

“Los Angeles” sarà presentata con ogni probabilità – naturalmente, insieme a “Pensare male” - nel corso del breve tour nei club del gruppo. Sarà il nuovo singolo al centro della scaletta della tournée di The Kolors. Il prossimo concerto della band è in programma per mercoledì 9 ottobre all’Hiroshima Mon Amour di Torino. L’ultimo appuntamento sarà invece il 17 ottobre al Duel Beat di Napoli. Non è stato comunicato ancora se Gué Pequeno prenderà parte a uno o più di questi concerti, per duettare con Stash sulle note di “Los Angeles”. I prossimi concerti del tour nei club di The Kolors: