The Kolors, il nuovo singolo è "Los Angeles" con Gué Pequeno

The Kolors sono pronti per planare sulle classifiche italiane. Il gruppo musicale, trainato dal carisma e dal talento di Stash, si prepara a conquistare le chart del Bel paese con il nuovo singolo “Los Angeles”.

The Kolors: in arrivo il nuovo singolo

Pochi giorni fa il gruppo di “Me Minus You” ha annunciato l’uscita del nuovo brano che vedrà la partecipazione di uno dei rapper più influenti e amati dal pubblico italiano, ovvero Gué Pequeno, fresco della collaborazione con Elettra Lamborghini (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Pem Pem” al Festival di Venezia) sulle note di “Fanfare”.

L’uscita di “Los Angeles” è prevista per venerdì 4 ottobre 2019, come annunciato dal profilo Instagram di Stash, il cui post ha ottenuto oltre 19.000 like, simbolo di come il pubblico sia in fibrillante attesa per il nuovo lavoro.

The Kolors: il successo

The Kolors sono reduci dal successo straordinario della travolgente “Pensare Male” che grazie anche al timbro unico di Elodie (qui le foto più belle della cantante al Festival di Venezia 2019) ha conquistato le chart italiane diventando uno dei principali tormentoni degli ultimi mesi e guadagnando anche un disco di platino per aver venduto oltre 50.000 copie. Grandi riscontri anche per il video ufficiale del brano che al momento conta oltre ventotto milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel corso degli anni The Kolors sono riusciti a imporsi come una delle realtà più innovative e originali grazie a brani dai testi accattivanti e arrangiamenti dalle vibrazioni internazionali. Tra loro brani più celebri troviamo “Everytime”, “Frida (mai, mai, mai)” e “What Happened Last Night” con Gucci Mane e Daddy’s Groove.

Grandi riscontri anche per gli album che hanno conquistato i gradini più alti delle classifiche italiane, da segnalare “Out” che è stato certificato con ben quattro dischi di platino per aver venduto oltre 200.000 copie.